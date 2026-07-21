Tabasco: Hallan cuerpos desmembrados en Río Tinto; gobierno niega alza de violencia

Dos cuerpos desmembrados y una lona con mensajes amenazantes fueron abandonados la madrugada de este martes 21 de julio en la ranchería Río Tinto, tercera sección del municipio de Centro, en Tabasco.

Habitantes hallaron los restos dispersos a la orilla de la carretera y una cabeza a mitad de la vía, lo que activó la respuesta de SSPC, Ejército y Semefo, quienes levantaron los cadáveres aún sin identificar.

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En las últimas horas se registró un nuevo episodio de violencia extrema en Villahermosa: bajo un puente de la carretera a Río Tinto fueron localizados dos cuerpos desmembrados, además de una manta con amenazas. La brutalidad de estos hechos vuelve a colocar en el centro la… pic.twitter.com/QFTK9CLFIw — José Raúl Reyes (@Joseraul_reyes) July 21, 2026

El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, descartó que la violencia esté al alza y atribuyó el hecho a una disputa entre los grupos delictivos La Barredora y el CJNG, por el control de la plaza.

“Son bandas que se están peleando la plaza, es lo que hemos venido diciendo desde que llegamos”, declaró el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien añadió que en la actual administración “se han detenido a tantos delincuentes como en ningún otro gobierno”.

Asimismo rechazó que en Tabasco exista un incremento de la violencia y pidió “actuar con responsabilidad” y revisar las estadísticas oficiales. “Cuando nosotros llegamos al gobierno, 3.7% de homicidios dolosos diarios, ahorita estamos debajo de 2%”, afirmó.

Secretario de Gobierno de Tabasco minimiza hallazgo de cuerpos descuartizados; atribuye masacre a "pleito por la plaza"



​El hallazgo de al menos dos cuerpos desmembrados y una cabeza humana cercenada en la ranchería Río Tinto, tercera sección, del municipio de Centro, Tabasco,… pic.twitter.com/uvcfxtpsKX — Abejorro (@AbejorroMedia) July 22, 2026

En contraste, el diputado Erubiel Alonso, de Movimiento Ciudadano (MC), denunció que la entidad acumula “30 días bañado en sangre” y acusó al gobierno estatal y a la Fiscalía de ocultar cifras y callar ante hallazgos como este.

“Tabasco tiene 30 días de estar bañado en sangre. Todos los días en el territorio estatal aparecen muertos, descuartizados, asesinados, hombres, mujeres, más los que oculta el gobierno del Estado y los que oculta la Fiscalía. Esa es la realidad. Anoche pudimos ver que en una comunidad aquí cerca de la capital amanecieron varios cuerpos, varias bolsas negras, cabezas humanas. Ahí calla el gobierno, ahí calla porque quieren ocultar la información“, aseveró.

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