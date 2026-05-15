La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que como parte de las acciones de cooperación y colaboración internacional, se logró la detención de Denis “N” en el estado de Quintana Roo, sujeto señalado por los delitos de tráfico de armas y droga y el cual contaba con una ficha roja de la Interpol.

A través de un comunicado difundido por la Secretaría a cargo de Omar García Harfuch, se informó que la detención se logró gracias al intercambio de información con la Real Policía Montada de Canadá (RCPM por sus siglas en inglés).

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¿Qué dijo la SSPC de la detención de Denis “N”?

De acuerdo con lo mencionado por las propias autoridades de nuestro país, tras el intercambio de información entre instituciones se tuvo conocimiento que Denis “N” se encontraba en el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, pues contaba con un club de fachada para sus operaciones delictivas.

Tras el intercambio de información, se desplegó un operativo coordinado junto a la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la misma SSPC, lo cual permitió cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Denis “N”.

Este sujeto fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público correspondiente, el cual determinará su situación legal debido a que cuenta con una orden de extradición activa, así como con un ficha roja por parte de la Interpol.

¿Quién es Denis “N” y por qué contaba con ficha roja de Interpol?

De acuerdo con la información que compartió la SSPC a través de su comunicado, Denis “N” era buscado por autoridades canadienses debido a que contaba con cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas, así como de armas de fuego.

Por otro lado se le vinculó como el líder de una organización criminal internacional, motivo por el cual era buscado por la misma Interpol.

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