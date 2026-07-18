Balacera y persecusión en Periférico de Puebla deja 4 detenidos

Cuatro detenidos dejó una balacera y persecución que acabó en el Periférico Ecológico de Puebla la tarde de este viernes 17 de julio.

Se trata de tres hombres y una mujer que estarían relacionados con fraudes y asaltos con venta de vehículos en redes sociales.

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De acuerdo con los primeros reportes, policías detectaron a los ocupantes de un automóvil relacionado con este modo de operación en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y el bulevar Municipio Libre.

🚨Asi fue la Persecución y balacera en Puebla



Todo inició en la 16 de Septiembre y el bulevar Municipio Libre, donde policías municipales intentaron detener a una banda dedicada al asalto de automovilistas. Los sospechosos abrieron fuego contra los oficiales, desatando una… pic.twitter.com/YWgBy7sDfZ — La Hora (@LaHoraMX) July 18, 2026

​Al marcarles el alto, el conductor aceleró para intentar escapar, lo que dio paso a una persecución por varias vialidades del sur de la capital poblana.

El operativo terminó a la altura de las colonias Infonavit San Bartolo y Agua Santa, donde los elementos de seguridad lograron interceptar el coche y detener a los implicados.

¿Qué delito cometieron los detenidos en el Periférico Ecológico de Puebla?

Los detenidos presuntamente simulaban operaciones de compra-venta de vehículos a través de redes sociales y, una vez que se reunían con las víctimas, las despojaban del dinero en efectivo.

Durante el operativo, los agentes aseguraron un arma de fuego y el vehículo en el que los sospechosos intentaron huir.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

​La movilización provocó afectaciones a la circulación durante varios minutos.

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