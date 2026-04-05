Ceci Flores irá a Sinaloa a buscar a su otro hijo desaparecido tras hallar restos de Marco Antonio

La activista Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció que se trasladará a Sinaloa para continuar con la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis.

La decisión ocurre apenas días después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora le entregara los restos de su hijo Marco Antonio, identificados mediante pruebas genéticas, en un proceso que la propia activista ha descrito como profundamente doloroso.

Solo quiero decirles gracias por tanto cariño demostrado a mi persona a quienes mandaron su mensajito de apoyo solidaridad y empatía gracias autoridades federales y estatales a sociedad civil y a medios de comunicación por estar al pendiente en el proceso de velación y sepultura… pic.twitter.com/D4It5Kqkd8 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 4, 2026

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Cecilia Flores busca a su hijo desaparecido en Sinaloa

En una transmisión en vivo realizada el 4 de abril, Flores compartió el impacto emocional que significó recibir los restos de su hijo. Aseguró que, pese al duelo, su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas se mantiene firme.

“Estoy en una negación terrible de soltar a mi hijo. No puedo entender todavía la magnitud del problema”, expresó.

Flores explicó que su siguiente paso será trasladarse a Sinaloa para continuar con la búsqueda de Alejandro Guadalupe Islas Flores, cuyo caso permanece sin resolverse desde hace casi una década; el joven desapareció en Los Mochis en 2015.

Ceci Flores recibe los restos de su hijo tras 7 años de búsqueda

Seguirá en Madres Buscadoras de Sonora

A pesar de su traslado, Cecilia Flores dejó claro que no abandonará su labor al frente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, uno de los más visibles en el país por sus hallazgos en campo y la presión constante a las autoridades.

“No voy a abandonar a las madres de Sonora”, afirmó, al reiterar que continuará acompañando a otras familias, aunque no permanezca físicamente en el estado.

Comité pide a la ONU analizar desapariciones en México como crímenes de lesa humanidad

En este contexto, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada advirtió que las desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad por su carácter generalizado.

México está rebasado por desapariciones; serían crímenes de lesa humanidad Con más de cuatro mil 500 fosas halladas en México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte indicios de ataques sistemáticos y pide medidas internacionales. 02 abril, 2026

Solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevar el caso a la Asamblea General para analizar apoyo internacional. Aunque no identificó una política federal, señaló patrones graves y posible participación de autoridades. También alertó sobre miles de fosas y restos sin identificar.

Por su parte, el Gobierno Mexicano rechazó el informe por considerarlo desactualizado y defendió sus avances; mientras, persisten diferencias entre cifras oficiales y estimaciones del organismo internacional sobre la magnitud real del problema.



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