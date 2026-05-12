El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que al menos 96 personas fueron desplazadas en Chilapa, Guerrero, a causa de la violencia generada por los grupos criminales “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.

En conferencia de prensa, García Harfuch señaló que para ateder la situación se reforzó la presencia de la Guardia Nacional (GN).

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El titular de Seguridad mencionó que la presencia de Guardia Nacional se debe a que en la región están estos grupos que pueden poner en riesgo la vida de personas

Base de operaciones en Chilapa

García Harfuch señaló que mientras se hacen los patrullajes y el reforzamiento de seguridad se buscará establecer una nueva base de operaciones.

Ataques en Chilapa

El grupo “Los Ardillos” ha llevado a cabo una serie de ataques en diversas comunidades de Chilapa como Alcozacán, donde ya se encontraban varios desplazados por la violencia de los poblados de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán.

A través de diversos videos publicados en redes sociales, la comunidad pidió apoyo a las autoridades para detener la violencia, pues “Los Ardillos” realizaron quema de viviendas y mataron a varios pobladores en la última semana.

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