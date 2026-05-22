Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sostuvo una reunión con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para hablar sobre seguridad y cooperación internacional.

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México y la Unión Europea colaboran en materia de seguridad

Fue a través de redes sociales que Omar García Harfuch dio a conocer que se seguirá impulsando el trabajo conjunto para fortalecer la prevención, investigación y combate del crimen organizado.

Por su parte, Kaja Kallas indicó que la Europol y las fuerzas mexicanas intensificarán su cooperación contra las redes delictivas que operan a nivel global en el tráfico ilícito de drogas y armas pues es de interés común.

Nos reunimos con Kaja Kallas (@kajakallas), Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las… https://t.co/AAsLnNdfuK pic.twitter.com/Nn1GjkXNLj — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 22, 2026

SSPC y la DEA acuerdan colaboración

Cabe recordar que en marzo pasado, el titular de la SSPC se reunió con Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Washington DC donde hablaron sobre la importancia de fortalecer la colaboración bilateral para combatir el narcotráfico y disminuir la violencia.

Ambos funcionarios destacaron la importancia de crear comunidades más seguras a ambos lados de la frontera y priorizar la lucha contra el narcotráfico.

El narcotráfico en México

Los Gobiernos mexicanos han movilizado al Ejército y a la Guardia Nacional para combatir a los cárteles de la droga. Se ha logrado la captura y extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” (2018) y de Ismael Zambada García, “El Mayo” (2024) fundadores del Cártel de Sinaloa.

Esto ha debilitado a la organización criminal, sin embargo la disputa por el liderazgo del cártel ha desatado una ola de violencia en el estado.

Además, con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se prevé que pueda desencadenar una crisis de violencia similar.

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