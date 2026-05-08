Abaten a dos sujetos armados que agredieron a agentes de la SSPC en Culiacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que un grupo de agentes fue agredido en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba trabajos de investigación relacionados con una célula delictiva que había secuestrado a varias víctimas, liberadas en días pasados.

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Personal de SSCP repele agresión en Culiacán

Omar García Harfuch destacó a través de su cuenta de X el trabajo de los agentes, pues lograron controlar la agresión. En consecuencia, una persona fue detenida y dos de los agresores resultaron fallecidos; no se brindó información sobre la identidad de dichas personas.

En una acción operativa realizada en inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico fue agredido por civiles armados mientras investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días… pic.twitter.com/Wa6UB7iEZp — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 8, 2026

Asímismo, como resultado de esta operación también fueron aseguradas cinco armas largas y 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, así como placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”.

García Harfuch resaltó que el operativo continúa en la zona con la intención de garantizar la seguridad de la población civil y lograr la detención de todos los responsables, por lo que las investigaciones pertinentes siguen en curso.

Las detenciones logradas en Sinaloa llegan dos días después de la captura del líder de “Los Linos”, Rodolfo “N”, durante un operativo en el estado de Morelos.

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