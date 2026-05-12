Este martes 12 de mayo el caso del auto bomba que acabó con la vida del narcotraficante Francisco Beltrán alías “El Payín” y su chofer regresó a los reflectores, pues de acuerdo con una investigación realizada por CNN, elementos de la CIA habrían estado involucrados en el asesinato del sujeto vinculado con el Cártel de Sinaloa.

A través de una nota periodística firmada por cuatro de sus especialistas en investigación, el medio norteamericano señaló que múltiples fuentes les confirmaron que la explosión del auto cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se trató de un “asesinato selectivo”, el cual fue facilitado por mismos agentes de la CIA.

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¿Qué dice el reportaje de CNN sobre el auto bomba en el AIFA?

De acuerdo con la investigación presentada por CNN, a pesar de que las autoridades del Estado de México (Edomex) han mostrado un hermetismo importante sobre el caso al no revelar detalles de lo ocurrido, fuentes cercanas a la misma Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), confirmaron que el auto bomba fue facilitado por los mismos agentes.

El medio internacional dejó en claro que la operación en contra de Francisco Beltrán fue parte de una campaña ampliada de la misma CIA, la cual no fue reportada previamente dentro República Mexicana.de la

El mismo medio confirmó que desde el pasado 2025, agentes de la CIA han ingresado al territorio mexicano para participar directamente en operativos letales en contra de los cárteles. “Es una expansión significativa del tipo de cosas que la CIA ha estado dispuesta a hacer dentro de México”, se lee en el reportaje de CNN.

Omar García Harfuch niega operativos de la CIA en México

Luego de que este reportaje trascendiera a nivel internacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó categóricamente que la CIA esté realizando operativos en territorio mexicano.

A través de un texto difundido vía redes sociales, García Harfuch dejó en claro que las acciones que se han realizado hasta el momento han sido en estricto apego con la colaboración con Estados Unidos bajo “respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”.

A pesar de desmentir la información; el gobierno no señaló detalles de la muerte del capo, ni de la explosión ocurrida el 28 de marzo.

Tras ello, volvió a dejar en claro que los operativos de seguridad que ocurren en México, corresponden única y exclusivamente a las autoridades de nuestro país correspondientes, por lo cual negó acciones unilaterales por parte de la CIA en nuestro territorio.

Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 12, 2026

Portavoz de la CIA niega operativo revelado por CNN

Un par de horas después de la publicación del reportaje del medio de comunicación, Liz Lyons, portavoz oficial de la CIA, negó lo dicho por CNN destacando que “es información falsa y sensacionalista”.

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