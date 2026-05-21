Detienen a 3 mexicanos durante el mayor decomiso de drogas en Nigeria

Tres mexicanos fueron detenidos el pasado sábado 16 de mayo en Nigeria, luego de que el país africano viviera el mayor decomiso de drogas en su historia, donde lograron desmantelar un narcolaboratorio dedicado a la “producción de metanfetaminas millonaria”.

De acuerdo a lo dicho en el comunicado oficial y en una conferencia de prensa, la Agencia Antidrogas de Nigeria reafirmó que clausuró “un laboratorio clandestino a escala industrial”, el cual se encontraba ubicado en un bosque remoto de la zona Ijebu, dentro del estado de Ogun y que comparte frontera con Lagos.

NDLEA smashes Nigerian-Mexican meth cartel, arrests baron, 3 Mexicans, 6 others



- Recovers N480 billion meth, precursors from massive clandestine lab in Ogun forest



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Mexicanos detenidos en Nigeria actuaban como “expertos” en fabricación de la droga

Durante el cateo, detuvieron al “cabecilla del cártel”, tres expertos técnicos mexicanos, así como otras seis personas que se desarrollaban como colaboradores.

Los connacionales detenidos fueron identificados como Nemecto Martínez Félix (46 años), Jesús López Valles (40) y Juan Carlos Torrero (51); sus pasaportes y celulares los tenía Anochili Innocent , quien fue señalado como el líder del cártel y fue detenido en Lagos, Nigeria.

“El capo fue acorralado y arrestado. Un registro exhaustivo de sus instalaciones permitió recuperar los pasaportes internacionales y los teléfonos de los tres cocineros mexicanos”, detallaron.

Las investigaciones arrojaron que los mexicanos viajaron a aquel país para realizar actividades “en específico”, es decir, instalar y operar el laboratorio.

Decomisan “sindicato trasnacional” valuado en más de 362 millones de dólares

Las autoridades nigerianas explicaron que, en total, se llevaron a cabo 10 detenciones, así como el decomiso de dos mil 419 kilogramos de metanfetaminas.

El golpe al crimen organizado internacional, según sus estimaciones, está valuado en 362 millones de dólares, lo que convierte al operativo en uno de los más importantes del continente africano.

“Esta red no solo traficaba con drogas; fabricaba activamente cantidades a escala industrial de sustancias ilícitas altamente letales en nuestro propio territorio, lo que ponía en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Nigeria”, explicó que el brigadier general Mohamed Buba Marwa.

EUA advierte sobre presencia de cárteles mexicanos en África

Tan sólo días antes, el general Dagvin Anderson, comandante del Comando de África de Estados Unidos (Africom, por sus siglas en inglés), destacó la presencia de cárteles mexicanos en aquel continente, confirmando que en 11 de los 12 laboratorios interceptados en las últimas semanas había presencia de connacionales.

De acuerdo a sus investigaciones, existe presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa, quienes han establecido laboratorios de metanfetamina (aunque también se habla de otras drogas) en diferentes países con el fin de explotar el mercado en África.

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