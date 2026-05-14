La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Baja California confirmó el arresto de Sergio “N”, alias El Checo, identificado como un generador de violencia, así como presunto líder de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecate.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que la persona arrestada realizaba actividades criminales en la zona de Cerro Azul, es decir, al norte del país. Le decomisaron un carro con reporte de robo en otro país.

Tras el arresto, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones y que se determine la situación jurídica.

El checo Así informaron la detención de "El Checo" en Baja California (SSC Baja California)

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Aseguran armas, droga y un vehículo con reporte de robo

El arresto se dio tras un operativo encabezado por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) el pasado miércoles 13 de mayo en una carretera de terracería rumbo a Rancho Viejo, en la localidad antes mencionada.

El sujeto fue identificado como un hombre de 51 años y originaron de Acapulco, Guerrero; además, durante la detención se le aseguraron armas de fuego, droga, cartuchos, así como un vehículo con reporte de robo en el extranjero.

El vehículo asegurado es una Jeep Rubicon modelo 2020, el cual ya habría sido utilizado para hechos delictivo, por lo que quedó en manos del Ministerio Público para seguir con las investigaciones.

¿Quién es “El Checo”, presunto líder del CJNG en Tecate?

De acuerdo a reportes de la prensa local de Baja California, en 2016 El Checo fue detenido en la carretera Tijuana-Tecate, ahí se le decomisaron drogas y dinero en efectivo.

En aquel entonces se le identificó como integrante del Cártel de los Arrellano Félix, así como cercano a Alfonso Lira Sotelo, entonces operador del Cártel de Sinaloa.

El Checo "El Checo" fue detenido en 2016 en Tijuana (Archivo | SSP Baja California)

No obstante, con el pasar de los años, tanto las autoridades como los medios de comunicación lo señalaron como integrante del CJNG, luego de que este grupo incrementó su presencia en los estados del norte del país.

Finalmente, como parte del Cártel Jalisco, El Checo sería el líder de la facción Los Volteados en Baja California, una serie de operadores que habrían renunciado a otros grupos criminales y se integraron al que creó Nemesio Oseguera, mejor conocido como El Mencho.

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