Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Protestas de justicia y tarifas justas provocarán bloqueos hoy 11 de mayo en calles de la CDMX
/Seguridad/Nota

Detienen a líder criminal vinculado con el Cártel del Noroeste y rescatan a siete tigres

Se realizaron cuatro órdenes de cateo en donde encontraron a siete tigres de bengala; en el operativo también fue detenida una mujer.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de José Antonio ‘N’, líder de una célula afín al Cártel del Noroeste, en Nuevo León, después de un operativo.

José Antonio ‘N’ fue detenido tras las investigaciones derivadas del aseguramiento de un buque en Tamaulipas y la ejecución de cuatro órdenes de cateo por parte de personal de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Decomiso de armas y droga tras operativo

Dicha célula está relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.

Las órdenes se realizaron en inmuebles ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, donde también fue detenida una mujer, se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, equipos de cómputo y dinero en efectivo.

Rescate de siete tigres de bengala

Los elementos de seguridad se llevaron una sorpresa a la hora de los cateos, ya que además de la droga y las armas encontraron siete tigres de bengala enjaulados.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO