El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de José Antonio ‘N’, líder de una célula afín al Cártel del Noroeste, en Nuevo León, después de un operativo.

José Antonio ‘N’ fue detenido tras las investigaciones derivadas del aseguramiento de un buque en Tamaulipas y la ejecución de cuatro órdenes de cateo por parte de personal de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Decomiso de armas y droga tras operativo

Dicha célula está relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.

Las órdenes se realizaron en inmuebles ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, donde también fue detenida una mujer, se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, equipos de cómputo y dinero en efectivo.

🚨#AlertaADN#OGH | Detuvieron en Nuevo León a José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al “Cártel del Noroeste”. Durante su captura se le aseguraron armas, vehículos, droga y siete tigres https://t.co/kk3NrQtmKg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 11, 2026

Rescate de siete tigres de bengala

Los elementos de seguridad se llevaron una sorpresa a la hora de los cateos, ya que además de la droga y las armas encontraron siete tigres de bengala enjaulados.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

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