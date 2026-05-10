La madrugada de este domingo 10 de mayo, una fiesta familiar terminó en una balacera que dejó al menos tres personas muertas y nueve heridos en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). Entre los lesionados hay mujeres y adultos mayores.

De acuerdo con los reportes, la balacera ocurrió aproximadamente a la 2:00 de la mañana cuando se realizaba una serenata con mariachi. Cuando los músicos tocaban la segunda canción hombres armados entraron y dispararon contra los asistentes de una fiesta que se llevaba a cabo en una casa ubicada en la colonia Reforma Política, en el cruce de las calles Constitución Mexicana y Reforma Monetaria

Entre las víctimas mortales habría dos jóvenes menores de 18 años y uno de 23; los lesionados, entre ellos cuatro mujeres de 21, 25, 36 y 60 años y cinco hombres de 35, 38, 53, 56 y 72 años, fueron diagnosticados con heridas por disparos de arma de fuego.

Al lugar de los hechos acudió personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y recabó indicios.

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¿Qué se sabe de los detenidos por la balacera?

Los sujetos que desataron la balacera en la reunión familiar se dieron a la fuga. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), a través del análisis de las cámaras de videovigilancia se iniciaron las labores de identificación de los posibles responsable de las agresiones.