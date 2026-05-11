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Familias de Chilapa de Álvarez, Guerrero, huyen de sus hogares por crimen organizado

Al menos 800 familias han huido de sus hogares en Chilapa de Álvarez, Guerrero, por ataques del crimen organizado.

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Por: Adriana Pacheco
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