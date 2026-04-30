La acusación de EUA que pone en jaque al gobierno de Sinaloa: Opina Jorge Fernández Menéndez

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no hizo únicamente señalamientos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios cercanos a la 4T sino que aseguró que hay un participación directa entre éstos y grupos del crimen organizado, específicamente con Los Chapitos.

Ante eso, Jorge Fernández Menéndez analiza un hecho que no es nuevo, sino que se remota al 2018 y 2019, ya que hay pruebas de reuniones, acuerdos e incluso hechos violentos con el aval de los que estaban en el poder.

“Este es un momento donde el Gobierno Federal tendrá que decidir hacia dónde quiere avanzar”, menciona el periodista.

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