Ataque armado contra casa de líder sindical en Culiacán; alcalde confirma que está a salvo

Un ataque armado se registró en Sinaloa la madrugada de este miércoles 18 de febrero en el domicilio de Homar Salas Gastelum, recién electo secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, un grupo de hombres armados disparó en repetidas ocasiones contra la fachada de la vivienda ubicada en el fraccionamiento Las Brisas. En el sitio quedaron visibles múltiples impactos de bala en puertas, ventanas y paredes exteriores.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el dirigente sindical se encontraba dentro del inmueble al momento de la agresión.

He hablado esta mañana con el compañero Homar Salas, dirigente electo del STASAC. Está bien en su integridad tras los hechos de los que fue objeto su casa. He pedido a la SSPyTM le de acompañamiento y estaremos atentos a las investigaciones que hace la FGES. — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) February 18, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Alcalde de Culiacán confirma que líder sindical está a salvo

Horas más tarde, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que Homar Salas se encuentra en buen estado de salud tras el atentado contra su vivienda.

El alcalde confirmó que se mantiene comunicación con él luego de los hechos ocurridos por la mañana.

Ataque armado contra líder sindical en Culiacán: ¿qué se sabe?

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Elementos de corporaciones de seguridad municipal y estatal, así como personal del Ejército Mexicano, acudieron al lugar para acordonar la zona y recabar indicios balísticos.

Fuentes oficiales señalaron que no hubo reporte de personas heridas ni fallecidas; sin embargo, los presuntos responsables lograron escapar antes de la llegada de la seguridad.

Refuerzan búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa

Peritos realizaron las diligencias correspondientes y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, determinar el móvil del ataque e identificar a los agresores.

Elección en el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

El atentado ocurre apenas días después de la elección interna del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, celebrada el viernes pasado.

En ese proceso, Homar Salas Gastelum, representante de la planilla roja, obtuvo mil 785 votos, superando a su contendiente Zayda Flores Manjarrez, quien alcanzó mil 349 sufragios.

Por el momento, no existe una postura oficial que vincule el ataque con el reciente proceso interno.

Camuflada entre ramas y con sellos; decomisaron avioneta con media tonelada de cocaína en Oaxaca Omar García Harfuch confirmó el decomiso de más de 500 kilos de cocaína en Oaxaca tras una intensa persecución aérea y despliegue terrestre. 18 febrero, 2026

Seguridad en Culiacán tras el atentado

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en la capital sinaloense en los últimos meses, donde autoridades estatales y federales han reforzado operativos en distintos sectores.

Tras la agresión, las corporaciones reiteraron que mantendrán presencia en la zona para prevenir nuevos incidentes y avanzar en las investigaciones. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía emita información adicional sobre posibles líneas de investigación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.