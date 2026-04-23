Lina Rodríguez Castillo fue asesinada por un hombre que entró a un negocio con un arma blanca; dependencias e instituciones condenan los hechos.

Lina Rodríguez Castillo fue asesinada por un hombre que entró a un negocio con un arma blanca; dependencias e instituciones condenan los hechos. | MUGAM Mujeres Ganaderas de México |

Lina Alejandra Rodríguez Castillo, secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), fue asesinada la tarde del miércoles 22 de abril en un establecimiento de Chihuahua.

El homicidio de Lina Rodríguez, también delegada de la Asociación Ganadera local de Guerrero, quien era considerada como una de las mujeres más destacadas del sector agropecuario, ocurrió en un negocio ubicado en el kilómetro 111 de la carretera Cuauhtémoc-La Junta.

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De acuerdo con los primeros reportes, un hombre entró a un negocio de granos y agredió a varias mujeres que se encontraban ahí, entre ellas Lina Rodríguez, quien murió en la escena.

Lamentan y condena asesinato de Lina Alejandra Rodríguez Castillo

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca lamentó el fallecimiento de la presidenta del MUGAM Chihuahua, “quien trabajó en favor del campo dejando una huella invaluable en la ganadería de nuestro país”.

Por su parte la Unión Ganadera Regional de Chihuahua manifestó su pesar por el asesinato, ya que Lina fue la impulsora de la apertura del Capítulo Chihuahua de MUGAM. Destacó que buscó de manera permanente oportunidades para la capacitación de la socias, para desarrollar de mejor manera esta actividad económica.

“Nuestro organismo condena de manera categórica cualquier manifestación de violencia. De nueva cuenta hacemos el llamado a la preservación del Estado de Derecho, así como a la construcción de condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de las familias que dependen de estas”.

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