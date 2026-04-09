Deuda de México en su máximo histórico; así afecta la estanflación a comerciantes

La deuda externa en México ha crecido de forma exponencial en los últimos ocho años, pues de acuerdo con especialistas en economía a nivel nacional e internacional, la cifra que debe nuestro país supera los 18 billones de pesos tras obras faraónicas y el poco crecimiento económico del 0.8% registrado en el 2025.

Actualmente estas cifras representan más del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) en nuestro país, lo cual significa que cada mexicano, tan solo al momento de nacer ya debe más de 137 mil pesos por motivos de la inflación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¡Una sopa carísima! Jitomate hasta en 42 pesos; suben todos estos productos por la inflación La inflación en México tocó su punto más alto e impulsó el aumento de precios en productos y servicios básicos; conoce los costos en 2026 en supermercados. 09 abril, 2026

Inflación afecta a comerciantes en México

Aunado al tema de la deuda que mantiene México, la inflación que se registra en productos y servicios dentro de nuestro territorio nacional comienza a afectar directamente a la ciudadanía, la cual en busca de poder mantener a flote sus negocios, optan por solicitar préstamos que a la larga se convierten “impagables”.

Ese es el caso de la señora Aurora, la cual tuvo que solicitar varios préstamos con intereses de hasta el 30% para poder comprar su mercancía. “Me tengo que endeudar para poder comprar porque si ayer me traje diez pollos, ahora me traigo siete”, mencionó para Azteca Noticias.

¿Cuánto se espera de crecimiento económico en México este 2026?

En términos generales la inflación y la deuda externa que mantiene México han sido la gran problemática de los últimos años en nuestro país, pues de acuerdo con el Banco de México (Banxico) para este 2026 solamente se proyecta un crecimiento del 1.4%.

Con estas condiciones, se ha propiciado una tormenta económica “perfecta” para una estanflación, la cual se da con el estancamiento económico de una nación a pesar de la inflación que se registra anualmente.

¿Qué es la estanflación?

De acuerdo con instituciones bancarias internacionales, la estanflación es una crisis económica que combina una alta inflación con el estancamiento económico, lo cual lo convierte en uno de los escenarios más adversos para el crecimiento.

Inflación en México sube 3.92% en la primera quincena de febrero

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.