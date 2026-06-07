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/Seguridad/Video

Imprudente conductor arrolló a una familia

Los hechos ocurrieron en la comunidad Santiago de los Padres en Toluca, Estado de México.

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Por: Majo Santillán González