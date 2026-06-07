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/Seguridad/Video

Localizan sin vida a hombre de 70 años

Los hechos ocurrieron en la Línea 1 del Metro CDMX.

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Por: Majo Santillán González