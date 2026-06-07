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Asaltan a mujer en la puerta de su casa

Los ladrones le quitaron sus pertenencias y la agredieron con un arma blanca en la mano. El hecho ocurrió a plena luz del día.

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Por: Majo Santillán González