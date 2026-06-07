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/Seguridad/Video

Vinculan a adolescentes que asaltaron una tienda en Guadalajara

Un joven de 17 años permanecerá en internamiento preventivo por cinco meses, mientras que su cómplice, un menor de 13 años, estará en arraigo domiciliario.

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Por: Majo Santillán González