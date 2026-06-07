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/Seguridad/Video

Descartan bomba en el Tecnológico de Cuautitlán

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, personal de Protección Civil y Bomberos, acudieron para atender la situación y aplicar los protocolos correspondientes.

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Por: Majo Santillán González