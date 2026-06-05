Durante la tarde de este viernes 5 de junio se reportó el asalto a una tienda de relojes en la avenida División del Norte en la colonia Parque San Andrés de Coyoacán, lo cual derivó en una persecución vía C2 por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Información oficial dada a conocer por Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, señala que la persecución vía cámaras de vigilancia, derivó en la detención de un sujeto identificado como José Alberto “N” y dos adolescentes más.

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¿Cómo fue la detención de los tres delincuentes en CDMX?

A través de un video compartido por las mismas autoridades capitalinas, se puede apreciar el momento exacto en el que dos sujetos salen corriendo sobre avenida División del Norte, los cuales fueron identificados como probables responsables del asalto.

Dentro de la grabación tomada por cámaras del mismo C2, se puede ver cómo fueron al menos más de 10 elementos de la misma Secretaría de Seguridad, los que participaron en los protocolos de captura de los delincuentes que robaron un total de 26 relojes de una tienda en Coyoacán.

#Importante | Resultado de la oportuna atención a una denuncia por el asalto a una tienda departamental en @Alcaldia_Coy y tras una persecución, compañeros de @SSC_CDMX, apoyados por el #C2Sur, detuvieron a José Alberto "N" y a dos adolescentes señalados como presuntos… pic.twitter.com/llYmd5Ob4e — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 5, 2026

Aseguran un arma de fuego y relojes robados tras persecución

Fue el mismo secretario de Seguridad, quien dio a conocer que tras el operativo de captura, se logró asegurar un arma de fuego con seis casquillos útiles, así como 26 relojes de diferentes marcas y modelos, varios estuches y exhibidores.

Se detalló que los tres sujetos implicados quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, el cual determinará su situación legal tras las investigaciones complementarias.

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