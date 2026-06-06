Detienen a líder de la Mara Salvatrucha en Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas detuvo a Orlando “N”, alias “El Misterio”, presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). La operación se logró en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

De acuerdo con la autoridad, la captura del hombre de nacionalidad salvadoreña, se logró derivado de trabajos de investigación en diversas localidades del municipio de Tapachula.

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¿Cómo capturaron al líder de la MS-13?

Los uniformados detectaron a un hombre, que al percatarse de la presencia policial, intentó huir del lugar. Tras una persecución, fue asegurado por los agentes.

La Fiscalía de Chiapas detalló que, según información proporcionada por la Fiscalía de Inmigrantes y el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, el detenido cuenta con órdenes de captura y antecedentes por diversos delitos, entre ellos:

Homicidio agravado

Violación en menor o incapaz

Agrupaciones ilícitas

Limitación ilegal a la libertad de circulación

Asimismo, las autoridades indicaron que Orlando “N” cuenta con antecedentes de detención por portación, tenencia o conducción de armas de guerra, así como por extorsión en grado de tentativa.

El líder pandillero fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), instancia de determinará su situación jurídica y el procedimiento correspondiente.

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