Padres exigen a localizar viva a Roxana Guzmán, periodista secuestrada en Veracruz

El periodismo en México atraviesa desde hace varios años por una crisis de violencia; desde el año 2000 a la fecha Artículo 19 documentó el asesinato de 176 comunicadores.

De esta cifra, 9 se han registrado en el gobierno actual y 47 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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Padres de Roxana Guzmán piden reforzar su búsqueda

En este contexto, durante esta semana se registró un atentado más contra periodistas, luego de que fue secuestrada Roxana Guzmán en el municipio de Nanchital, en Veracruz.

La periodista y directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste fue secuestrada por hombres armados cuando se encontraba en su casa.

Es por eso que sus padres imploraron este día al gobierno que se lleve a cabo una búsqueda exhaustiva para lograr localizarla con vida.

“Seguimos buscándola y pidiendo a las autoridades que no dejen de darnos ese apoyo, para que mi hija aparezca lo más pronto posible. Cada minuto, cada segundo cuenta demasiado, pues estamos aquí para pedirle a las autoridades y que nos apoyen más. Es una angustia desesperante el no saber de tu hija, de tu familiar”, dijo la madre de Roxana.

La mujer narró en una entrevista para adn Noticias los momentos de incertidumbre que vivieron durante el secuestro.

👤 "Nos arrinconaron", señala Rubicelia Ramírez, madre de la periodista desaparecida Roxana Guzmán. Ella relata cómo se llevaron a su hija y nos comparte qué respuesta le han dado las autoridades hasta el momento sobre la búsqueda



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¿Por qué es tan peligroso el periodismo en Veracruz?

Veracruz, es la entidad con el mayor riesgo para ejercer el periodismo. El gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores: 18 periodistas asesinados

El estado tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas, con 31. El caso más reciente: Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado el 8 de enero de 2026 en Veracruz.

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