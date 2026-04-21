La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ EM) dio a conocer que tras los procesos correspondientes de peritos y elementos de investigación, este martes se hizo la entrega del cuerpo de la ciudadana canadiense que fue asesinada durante el tiroteo que ocurrió en Teotihuacán el pasado lunes 20 de abril.

Información dada a conocer a través de medios locales, señala que los familiares de la ciudadana extranjera, de la cual no se revelaron detalles sobre su identidad, recibieron los restos de la víctima para iniciar con los trámites de traslado rumbo a su país de origen.

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Entregan cuerpo de ciudadana canadiense asesinada en Teotihuacán

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, se iniciaron con los procesos correspondientes en coordinación con autoridades consulares de Canadá, esto para la repatriación del cuerpo de la mujer que fue baleada en la zona de Teotihuacán.

Es importante mencionar que a la par, la familia del responsable del tiroteo que tuvo lugar el pasado lunes 20 de abril y el cual dejó a dos personas sin vida, también acudieron ante las autoridades de la Fiscalía para reclamar el cuerpo de su ser querido.

Se mencionó que por motivos de seguridad, no dieron a conocer las identidades de quienes acudieron a reclamar el cuerpo de quien originó la balacera en la Pirámide de la Luna de la zona arqueológica ya mencionada.

¿Qué pasó en Teotihuacán el 20 de abril?

Vale la pena recordar que durante la mañana y mediodía del pasado lunes 20 de abril, se registró una balacera en la zona alta de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, lo cual derivó en la muerte de una mujer de origen canadiense, así como del agresor que terminó atentando contra su propia vida.

En imágenes y videos compartidos vía redes sociales, se aprecia al agresor identificado como Julio César “N” de 27 años de edad, disparando en diversas ocasiones contra las personas que se encontraban en el área turística del Estado de México ya referido.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos que llevaron a este sujeto a realizar el ataque.

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