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Voraz incendio consume bodegas en las inmediaciones del Mercado de Jamaica de CDMX
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Sigue la búsqueda de periodista privada de la libertad en Veracruz

Amnistía Internacional exigió a autoridades federales y de Veracruz agilizar la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán, secuestrada de su vivienda el 2 de junio.

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Por: Majo Santillán González