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/Seguridad/Video

Hallan cuerpos de 5 personas al interior de un canal en Zamora

Autoridades despliegan intensa movilización en Zamora, Michoacán, tras el hallazgo de personas abandonadas dentro de un canal de la localidad.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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