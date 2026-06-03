Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Voraz incendio consume bodegas en las inmediaciones del Mercado de Jamaica de CDMX
/Seguridad/Video

Ola de violencia en Sinaloa deja 10 homicidios en 24 horas y un peluche de “cerdito” en el lugar de los hechos

Sinaloa registra alarmante repunte de homicidios en la región; 10 personas asesinadas en distintos puntos de la entidad en un solo día y una extraña pista.

Metadatos del artículo

Por: Adriana Juárez Miranda
Tags relacionados