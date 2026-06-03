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Seguridad
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Ola de violencia en Sinaloa deja 10 homicidios en 24 horas y un peluche de “cerdito” en el lugar de los hechos
Sinaloa registra alarmante repunte de homicidios en la región; 10 personas asesinadas en distintos puntos de la entidad en un solo día y una extraña pista.
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Publicado
03/06/2026
🕐
20:27
Por:
Adriana Juárez Miranda
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