Antonio Molina Díaz, excolaborador de Genaro García Luna, fue capturado por peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Agencia de Investigación Criminal y el Gabinete de Seguridad federal cumplimentaron la orden de aprehensión contra el excoordinador general de Prevención y Readaptación Social de 2013 a 2018.

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Durante la aprehensión, ocurrida en la Ciudad de México, en la colonia Anáhuac, también se aseguraron identificaciones apócrifas con diversos nombres, teléfonos celulares y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en dólares: 2 mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos.

“Junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Centros Federales de Readaptación Número 1 Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se definirá su situación jurídica”, indicó la Fiscalía.

¿Qué hizo el excolaborador de Genero García Luna?

De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el aprehendido, en su encargo como coordinador General de Centros Federales de Readaptación (CEFERESOS), firmó contratos para la construcción de ocho prisiones federales, entre 2013 y 2018, período en que posiblemente habría participado en el desvío de recursos públicos.

Se estima que la defraudación al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) fue de más de cinco mil millones de pesos a través de contratos simulados y empresas fachada.

Antonio “N” también fue director de Control del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2023 y vinculado a proceso por uso indebido del ejercicio público por la muerte de 40 migrantes durante el incendio en el centro de detención migratorio, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ese proceso lo llevó en libertad provisional con las medidas cautelares de presentación periódica mensual y la prohibición de salir de México.

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