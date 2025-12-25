Fiscalía de CDMX confirma asesinato de “El Panu” integrante de “Los Chapitos”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó este 25 de diciembre que tras realizar peritajes confirmó que la persona asesinada el pasado 21 de diciembre en la colonia Juárez era “El Panu” presunto integrante del grupo criminal “Los Chapitos” .

FGJ confirma homicidio de integrante de “Los Chapitos”

Según la información tras realizar peritajes de huellas dactilares se confirmó la identidad de Óscar “N” quien supuestamente pertenecía a “Los Chapitos” y que fue asesinado en un restaurante de la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc.

La víctima se encontraba con familiares cuando una persona vestida de colores oscuros, con gorra y cubrebocas se acercó y le disparó con un arma de fuego en varias ocasiones.

Óscar “N” murió debido a las heridas y otra persona resultó lesionada. Ante ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al lugar para recabar indicios.

Óscar “N” era buscado por EUA

Además, se descubrió que Óscar “N” contaba con una orden de búsqueda por parte del Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Dorgas ( DEA ) de Estados Unidos y se ofrecía una recompensa de 4 millones de dólares.

El hombre estaba acusado por tráfico internacional de drogas y por su papel operativo dentro del Cártel de Sinaloa. Las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso e identificar y localizar a los responsables del ataque.

"Los Chapitos" son uno de los grupos criminales más importantes y poderosos de México que se dedican al tráfico de drogas en México y Estados Unidos.

