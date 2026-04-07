Erick Valencia Salazar, “El 85” y cofundador del CNJG, se declara culpable en Estados Unidos

Erick Valencia Salazar, alias El 85 y uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable de cargos relacionados al tráfico internacional de cocaína este martes 7 de abril ante una corte federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano alcanzó un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, cuyos términos incluyen su cooperación con las autoridades a cambio de posibles beneficios en su sentencia.

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Erick Valencia Salazar, alias "El 85", uno de los fundadores del CJNG junto con Nemesio Oseguera, se declaró culpable de cargos relacionados con el tráfico internacional de cocaína, en la Corte de Distrito de Columbia en EE.UU. pic.twitter.com/btrEnUslm9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 7, 2026

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¿Por qué “El 85” se declaró culpable en Estados Unidos?

La decisión de Valencia Salazar se enmarca en una estrategia cada vez más frecuente entre líderes del narcotráfico mexicano: colaborar con la justicia estadounidense para reducir sus condenas.

Bajo este tipo de acuerdos, los acusados aceptan su responsabilidad en delitos como el tráfico de drogas —en este caso, la importación de cocaína desde 2003—, además proporcionan información clave sobre estructuras criminales, rutas de tráfico y redes financieras.

Casos recientes como los de Ismael El Mayo Zambada y Ovidio Guzmán han seguido una ruta similar; en el caso de El 85, su perfil lo convierte en una pieza relevante: durante años fue considerado objetivo prioritario por Washington, que ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.

Abatieron a “El Joker”, presunto sicario del CJNG

"El 85", de fundador del CJNG a rival de “El Mencho”

Valencia Salazar fue clave en la creación del CJNG junto a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, a inicios de la década de los 2000. Previamente, participó en la formación de “Los Matazetas”, un grupo armado que combatía a Los Zetas y que eventualmente evolucionó en el CJNG.

Sin embargo, la alianza entre ambos líderes se rompió tras la liberación de El 85 en 2017. A partir de entonces fundó el Cártel Nueva Plaza, con el que protagonizó una disputa violenta contra el Cártel Jalisco, particularmente en Jalisco.

Este conflicto interno derivó en episodios de alto impacto, como el asesinato de Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo, en 2021, un hecho que evidenció la fractura dentro de la organización.

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Captura, extradición y audiencia clave en Washington

El 85 fue detenido por primera vez en 2012 en Zapopan, Jalisco, pero quedó en libertad en 2017 por fallas en el proceso judicial. Posteriormente, fue recapturado en 2022 en Tapalpa por fuerzas federales.

Su extradición a Estados Unidos se concretó en febrero de 2025 como parte de un operativo en el que narcotraficantes mexicanos fueron trasladados a ese país, fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La declaración de culpabilidad abre la puerta a que Valencia Salazar se convierta en testigo clave para las autoridades estadounidenses. Su testimonio podría aportar información estratégica sobre el funcionamiento del CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México en la actualidad.

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