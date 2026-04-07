Él es Antonio Esparza, el último minero desaparecido en Concordia, Sinaloa, que falta por localizar

A más de dos meses de la desaparición de 10 trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, el caso continúa generando indignación. El pasado 6 de abril de 2026, la empresa Vizsla Silver confirmó la identificación de un noveno cuerpo, lo que deja a una sola persona aún sin localizar: Francisco Antonio Esparza Yáñez.

El hombre de 67 años es ahora el único minero cuyo paradero sigue siendo desconocido, mientras familiares y autoridades mantienen activa su búsqueda.

Tras más de dos meses, identifican al noveno minero secuestrado en Concordia, Sinaloa



Se trata de Miguel Tapia Rayón



Uno más permanece en calidad de desaparecido pic.twitter.com/BLo00cqtO7 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 7, 2026

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Identifican a nueve mineros en Sinaloa

De acuerdo con la actualización más reciente de la compañía minera, los restos de Miguel Tapia Rayón y Saúl Alberto Ochoa Pérez fueron identificados, sumándose a otros siete trabajadores previamente localizados sin vida.

Con ello, suman nueve de los diez mineros desaparecidos desde enero de 2026 en el municipio de Concordia. La empresa aseguró que mantiene colaboración permanente con autoridades y acompañamiento a las familias.

Entre los mineros identificados se encuentran:



José Ángel Hernández Vélez

Antonio de la O Valdez

José Manuel Castañeda Hernández

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Antonio Jiménez Nevares

Javier Guillermo Vargas Valle

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Las investigaciones federales apuntan a que el secuestro y asesinato estaría relacionado con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, presuntamente tras confundir a los trabajadores con integrantes de un grupo rival.

Asesinato de mineros en Sinaloa podría tratarse de una venganza por cobro de piso

¿Quién es Francisco Antonio Esparza Yáñez, el minero desaparecido?

Francisco Antonio Esparza Yáñez desapareció el 23 de enero de 2026 en la colonia Centro de Concordia. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero.

Estos son sus datos principales:



Edad: 67 años

Estatura: 1.67 metros aproximadamente

Complexión: Robusta

Tez: Moreno claro

Cabello: Chino, castaño oscuro entrecano

Ojos: Grandes, café oscuro

Seña particular: Cicatriz redonda en la espalda

La ficha de búsqueda, emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, se mantiene activa.

Sigue activa la ficha de búsqueda de Francisco Antonio Esparza Yáñez, el último minero por identificar|Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa | FB

Desaparición de mineros en La Concordia, Sinaloa, estaría ligada al crimen organizado

Autoridades federales han señalado que los mineros habrían sido privados de la libertad por integrantes del crimen organizado, de acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Previamente, la propia empresa reconoció que en 2025 suspendió operaciones debido a la inseguridad.

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