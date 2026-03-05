Hallan restos de dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa; suman siete cuerpos identificados

Familiares de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, dos de los diez trabajadores mineros secuestrados el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, confirmaron la identificación de sus restos localizados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

La noticia fue difundida por los propios familiares a través de la página de Facebook Mineros Desaparecidos, donde compartieron mensajes de despedida y exigieron justicia por el asesinato de los trabajadores vinculados al proyecto minero operado por la empresa canadiense Vizsla Silver.

Restos fueron hallados en fosa clandestina

Los restos de Vargas Valle y Valdez Valenzuela fueron ubicados en una de las fosas clandestinas encontradas en El Verde, una localidad situada aproximadamente a 45 kilómetros de Mazatlán, en el municipio de Concordia.

Con este hallazgo, ya son siete los mineros plenamente identificados, mientras que tres continúan en calidad de desaparecidos.

¿Qué pasó con los mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa?

El secuestro ocurrió el 23 de enero de 2026, cuando un grupo armado interceptó a varios trabajadores vinculados con actividades mineras en la zona serrana de Concordia.

De acuerdo con reportes de autoridades estatales, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, familiares y autoridades iniciaron labores de búsqueda que derivaron en el hallazgo de fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, donde han sido recuperados varios cuerpos.

Exigen justicia por minero asesinado en Sinaloa

Ellos son los 7 mineros identificados hasta el momento tras el secuestro en Sinaloa

Hasta ahora, las víctimas identificadas son:



Javier Guillermo Vargas Valle (guardia de seguridad en la mina La Clementina)

(guardia de seguridad en la mina La Clementina) Javier Emilio Valdez Valenzuela

José Ángel Hernández Vélez

Francisco Antonio Esparza Yáñez

José Manuel Castañeda Hernández

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

Según datos de la Fiscalía estatal, sólo dos de los trabajadores eran originarios de Sinaloa, mientras que el resto provenía de entidades como Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.

Mineros de Sinaloa que aún no han sido identificados

Entre los trabajadores que aún no han sido localizados se encuentran:



Miguel Tapia Rayón

Empresa Vizsla Silver busca reactivar operaciones en la región

Mientras continúan las investigaciones por el caso, el gobierno estatal informó que la empresa canadiense Vizsla Silver planea reanudar sus actividades en Concordia.

El secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, explicó que la compañía suspendió temporalmente sus operaciones tras el secuestro de los trabajadores, pero mantiene su interés en continuar con el proyecto minero.

El funcionario señaló que la empresa solicitó mayores condiciones de seguridad en la zona, ya que el proyecto es considerado uno de los más relevantes para la producción de plata en México.

