Emiten alerta para detener al médico Maximiano “N”; provocó 7 muertes con sueros vitaminados en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una alerta internacional para lograr la detención del médico Maximiano “N”, responsable de suministrar sueros vitaminados a al menos 10 personas que resultaron afectadas, de las cuales ya se confirmaron seis muertes.

El caso encendió las alarmas de la Secretaría de Salud federal que ya investiga la posible contaminación bacteriana de los sueros vitaminados. Te contamos los detalles del caso.

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Alerta internacional para capturar al médico vinculado con muertes por sueros vitaminados

A través de un comunicado, la Fiscalía de Sonora informó que mintió una alerta de captura del probable responsable del caso de los sueros vitaminados en Hermosillo. Las autoridades señalan que el médico tratante Maximiano “N” está vinculado, hasta el momento, con seis fallecimientos y afectaciones a la salud de otras cuatro personas.

La Fiscalía informó que emitió una alerta internacional con el propósito de evitar que el médico señalado logre huir de su responsabilidad.

Autoridades investigan una séptima muerte vinculada a sueros vitaminados en Sonora

Aunque hasta el momento se habían confirmado seis muertes, en las últimas horas, se dio a conocer una séptima muerte que podría estar vinculada al caso de los sueros vitaminados.

Se ha identificado el caso de Lucero del Carmen Luna Ramírez, una joven de 19 años que falleció el 22 de febrero tras recibir el tratamiento, sumándose a la lista de decesos.

La Ssa investiga posible contaminación bacteriana en sueros vitaminados en Sonora

En conferencia de prensa, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que autoridades sanitarias y judiciales investigan una posible contaminación bacteriana como causa del brote en 10 personas y el fallecimiento de seis y, una más que se investiga.

Al respecto, el funcionario explicó que en los exámenes de laboratorio se encontró evidencia de que podría existir algún contaminante bacteriano, ya que se presentan cifras muy altas de glóbulos blancos, fenómenos asociados a sepsis.

Por el momento, la clínica del médico Maximiano “N” está clausurada y las autoridades sanitarias se encuentran a la espera de los resultados finales de los análisis que elabora la Cofepris, a fin de determinar de forma precisa qué fue lo que provocó la muerte de las posibles siete víctimas.

Asimismo, el secretario de Salud insistió en los peligros de este tipo de tratamientos con sueros vitaminados que carecen de sustento médico y que “no sirven para nada, pues las vitaminas se eliminan ese mismo día”, aseguró.