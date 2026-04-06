Identifican a médico ligado a muertes por sueros vitaminados en Sonora; aumenta la cifra de víctimas

La alerta por los sueros vitaminados en Sonora crece. Autoridades confirmaron que ya suman seis personas fallecidas presuntamente relacionadas con la aplicación de estos tratamientos, mientras avanza la investigación contra un médico identificado como Jesús Maximiano “N”, quien estaría vinculado directamente con los casos.

El caso puso en la mira los posibles riesgos que implican estos procedimientos, que en muchos casos se ofrecen sin regulación clara y en clínicas sospechosas.

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¿Quién es Jesús Maximiano “N”, médico relacionado con muertes por sueros vitaminados en Sonora?

De acuerdo con las primeras indagatorias, Jesús Maximiano “N” sería el médico señalado por su presunta participación en la aplicación de sueros vitaminados a pacientes que posteriormente presentaron complicaciones graves de salud.

Hasta ahora, se han confirmado un total de nueve personas como casos sospechosos y seis muertes.

🚨💉 Un tratamiento que parecía inofensivo terminó en tragedia



Una terapia de "sueros vitaminados", popular en redes, dejó 4 personas sin vida en Hermosillo tras recibir el tratamiento intravenoso.



⚠️ Especialistas advierten que estos procedimientos, mal administrados, pueden… pic.twitter.com/LEIYa5ojVe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Según datos oficiales, el doctor Jesús Maximiano “N” estudió la licenciatura de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara y contaba con su cédula profesional. Sus áreas de especialización son medicina general, medicina estética, medicina biológica, tratamientos metabólicos, liposucción, hilos tensores y homotoxicología.

El médico de 65 años es dueño de un consultorio ubicado en la calle Leocadio Salcedo 117, de la colonia Jesús García, en Hermosillo, capital de Sonora.

El caso ha generado preocupación, ya que estos tratamientos suelen promocionarse como soluciones rápidas para mejorar la salud, aumentar la energía o reforzar el sistema inmunológico.

Aumenta a seis muertes el caso de los sueros vitaminados en Sonora

La cifra de muertes por sueros vitaminados aumentó a seis, según confirmaron autoridades estatales. Las víctimas habrían recibido estos tratamientos antes de presentar síntomas graves.

Aunque no se han dado a conocer todos los detalles clínicos, se investiga si hubo contaminación en las sustancias, errores en la aplicación o condiciones médicas preexistentes que agravaron el estado de los pacientes.

Este incremento en el número de fallecimientos ha llevado a reforzar la vigilancia sanitaria y a emitir alertas sobre el uso de estos productos.

¿Qué son los sueros vitaminados y sus riesgos?

Los sueros vitaminados son soluciones intravenosas que contienen vitaminas, minerales y otros compuestos que prometen beneficios como hidratación, desintoxicación o aumento de energía.

Sin embargo, especialistas advierten que su uso sin supervisión médica adecuada puede representar riesgos importantes, como infecciones, reacciones adversas o complicaciones graves, especialmente si no se aplican en condiciones seguras.

Además, la falta de regulación en algunos establecimientos ha permitido que estos procedimientos se ofrezcan como servicios estéticos o de bienestar, sin cumplir necesariamente con estándares médicos.