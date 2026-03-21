Científicos crean vacuna sin agujas contra virus y alergias; promete inmunidad amplia

¡Dile adiós a las vacunas con aguja! Científicos de Stanford desarrollan otro tipo de inmunización que podría revolucionar la prevención de enfermedades respiratorias. El estudio fue publicado en febrero del 2026 en la revista Science, donde demostró que una sola aplicación protegió a ratones contra virus, bacterias y alérgenos durante al menos 3 meses.

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Esto significa que la vacuna nasal no se centra en un solo patógeno, va por varios a la vez y entrena al sistema inmune para responder a múltiples amenazas, lo que reduce las infecciones, hospitalizaciones y complicaciones respiratorias.

¿Cuál es la diferencia con las vacunas normales?

Las vacunas tradicionales enseñan al cuerpo a reconocer un agente específico. Esta nueva fórmula imita una infección real, activando simultáneamente las defensas inmediatas y la memoria inmunológica.

Este enfoque es innovador porque mantiene los pulmones en un estado de alerta constante. Los expertos sugieren que esta estrategia podría ser más eficaz contra virus mutantes o emergentes.

Efectividad en pruebas con animales

Los ensayos en ratones mostraron una reducción de hasta 700 veces en la carga viral pulmonar. Los animales no presentaron inflamación grave ni pérdida de peso.

También se observó protección contra bacterias adquiridas en el hospital y una reducción de las reacciones a alérgenos comunes. Esto amplía su potencial de uso más allá de las infecciones virales.

¿Cómo funciona este spray nasal?

Su fórmula combina elementos que activan diferentes defensas del organismo:



Estimuladores que activan la respuesta inmunitaria innata

Proteínas que atraen a las células T a los pulmones

Señales que prolongan la protección durante semanas o meses

El resultado es una defensa continua contra diversos patógenos. Este modelo rompe con siglos de vacunas centradas en un solo objetivo.

¿Cuándo podrá usarse en personas?

Actualmente, la vacuna nasal se encuentra en la fase preclínica. Los ensayos en humanos podrían comenzar entre finales de 2026 y 2027 para evaluar su seguridad.

Si supera estas etapas, se realizarían ensayos a gran escala entre 2028 y 2029. La aprobación podría llegar en un plazo estimado de cinco a siete años.

¿Cuándo llegará a México y cómo servirá?

México podría participar en etapas avanzadas de investigación, con instituciones como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) involucradas en ensayos clínicos. Esto facilitaría su adopción local.

Si se confirma su eficacia, la vacuna nasal permitiría campañas de vacunación más sencillas y de mayor alcance. Su aplicación sin agujas mejoraría la cobertura y la aceptación pública.