Matan a balazos a Pedro Valencia, secretario municipal de Ocampo, Michoacán; lo habían secuestrado

Pedro Valencia Cerecero fue hallado sin vida, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Michoacán. El secretario municipal de Ocampo fue asesinado a balazos tras haber sido secuestrado días antes.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario del Ayuntamiento de Ocampo había sido privado de la libertad el pasado 1 de abril, y este 6 de abril se confirmó su asesinato. Autoridades informaron que ya hay tres personas detenidas por su presunta participación en el crimen. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué le pasó a Pedro Valencia, secretario municipal de Ocampo, Michoacán?

De acuerdo con lo informado por las autoridades del estado, Pedro Valencia Cerecero fue secuestrado por un grupo armado, el pasado 1 de abril. La última vez que se le vio se dirigía rumbo a una fiesta en el municipio de Maravatío. Su desaparición dio activó un operativo de búsqueda por parte de autoridades estatales.

🚨⚠️ Investigamos secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo

⬇️https://t.co/EbRvCMF7Vo pic.twitter.com/ai8SwqhzIj — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) April 6, 2026

Sin embargo, pese a las acciones implementadas, el funcionario fue localizado sin vida en territorio de Michoacán, durante la noche del domingo 5 de abril, en el tramo carretero de Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo.

Según medios locales, el cuerpo del funcionario fue hallado con huellas de tortura, una bolsa de plástico en la cabeza y heridas de arma de fuego. Tras el hallazgo, arribaron al lugar elementos del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía de Michoacán reporta tres personas detenidas por el caso de Pedro Valencia

En su comunicado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que, como parte de las investigaciones por el secuestro y asesinato de Pedro Valencia, se logró la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el crimen.

Aunque no se han revelado mayores detalles sobre los detenidos, las autoridades aseguraron que continúan las indagatorias para esclarecer completamente el caso y determinar si hay más implicados.

Finalmente, la institución refrendó su compromiso para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y reiteró que no escatimará esfuerzos en las investigaciones.