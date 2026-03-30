Desaparece Carmiña Miroslava en Sinaloa; así fue el secuestro de la influencer repostera

Carmiña Miroslava, una reconocida influencer repostera, fue reportada como desaparecida. La creadora de contenido fue víctima de secuestro por parte de un comando armado, este domingo 29 de marzo, en Culiacán, Sinaloa.

De inmediato, autoridades del estado activaron la ficha de búsqueda de la creadora de contenido y advierten que su integridad podría estar en peligro. Te contamos todo lo que se sabe del secuestro de la dueña de Rosa Dely.

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¿Qué le pasó a Carmiña Miroslava, dueña de Rosa Dely?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades sinaloenses, alrededor de las 18:00 horas de este domingo 29 de marzo, un comando armado arribó en un vehículo, Volkswagen Tiguan, de color gris, al negocio de la influencer. Los hombres armados ingresaron al local, llamado Rosa Dely, que se ubica en el Boulevard Rolando Arjona Amábilis, en Culiacán.

Fue entonces, que sacaron por la fuerza a Carmiña Miroslava, la subieron al vehículo y se la llevaron. El vehículo avanzó con rumbo a la carretera Los Mochis-Culiacán.

🚨#AlertaADN



La influencer Carmiña Miroslava Castro desapareció en Culiacán; la Fiscalía de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda y se considera que su vida está en riesgo pic.twitter.com/21HKhwK0Qj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 30, 2026

Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa activó la ficha de búsqueda de la influencer repostera en la que s e refiere que la última vez que se le vio fue precisamente en su negocio.

¿Quién es Carmiña Miroslava, influencer repostera secuestrada en Culiacán?

Carmiña Miroslava Castro Salazar es una reconocida influencer de repostería, pues cuenta con más de 3 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Es dueña del exitoso negocio de postres Rosa Dely, que fue inaugurado en 2024. La joven se graduó como licenciada en Enfermería por la Universidad Inesin AC.

En su ficha de búsqueda, la Fiscalía de Sinaloa describe a Carmiña como una joven de 1.70 metros de altura, complexión mediana, cabello largo, lacio y rubio, tez clara, ojos medianos de color café claro, cejas semi pobladas y boca chica.

Como señas particulares, la influencer cuenta con tres tatuajes: uno en la nuca con la palabra "TESSIO"; la frase "Ademelia 1717" en la mano derecha; y la letra "T" junto a un corazón en la mano izquierda.