Giran órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán

Este viernes 27 de marzo se dio a conocer que un juez de control giró una serie de órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador del estado de Michoacán, por una serie de delitos cometidos durante un operativo de seguridad realizado en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua.

De acuerdo con información dada a conocer por medios nacionales, de igual forma se giraron órdenes de captura en contra de Juan Bernardo Corona Martínez, quien fuera el secretario de Seguridad Pública del estado durante el mandato de Aureoles Conejo en Michoacán.

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Detuvieron a Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas en Michoacán; reportan más arrestos De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, Maldonado Mendoza está siendo trasladado desde el AICM; también reportan la detención del exgobernador Silvano Aureoles. 01 marzo, 2025

¿De qué se le acusa a Silvano Aureoles en Michoacán?

Fue el fiscal estatal Carlos Torres, quien confirmó a medios nacionales que Silvano Aureoles cuenta con 16 mandamientos judiciales por diversos delitos cometidos en el pasado 2017 en el municipio de Nahuatzen.

Entre los delitos por los que está siendo investigado el exgobernador michoacano, están los de tortura, abuso de autoridad, homicidio calificado y homicidio extrajudicial, los cuales habrían ocurrido durante un operativo de seguridad en la comunidad indígena antes menciaonda.

Vale la pena mencionar que de igual forma se giraron órdenes de aprehensión en contra de policías estatales que presuntamente participaron en el operativo, esto sin que hasta el momento se tenga mayor información.

¿Qué se sabe del caso de Silvano Aureoles?

Fue el pasado 5 de abril del 2017 que habitantes de la comunidad de Arantepacua, Nahuatzen, fueron asesinados tras un violento operativo realizado por policías estatales en la zona.

Información que surgió en su momento, detalló que las acciones dejaron un saldo de cuatro personas muertas, así como denuncias formales por detenciones sin fundamentos y arbitrarias, así como actos de tortura en contra de la comunidad en cuestión.

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