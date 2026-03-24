Trás años de recorridos, la madre buscadora Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Sonora

Tras más de siete años de una ardua investigación y recorridos por desiertos de México, la madre buscadora conocida como Ceci Flores dio a conocer que por fin logró localizar parte de los restos de su hijo Marco Antonio, el cual fue reportado como desaparecido desde el ya lejano 2019.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que la madre buscadora informó que encontró restos óseos que podrían corresponder a su hijo Marco Antonio, esto tras más de siete años de búsqueda.

¡Vamos a casa hijo!



Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba, porque no había tiempo, porque creía que… pic.twitter.com/WEi21HH3bM — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 25, 2026

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Ceci Flores confirma que localizó restos de su hijo

De acuerdo con lo mencionado por la madre buscadora Ceci Flores, los restos de su hijo fueron localizados en la carretera 26 de Hermosillo, Sonora en el kilómetro 46, esto tras una serie de “barridos” de zona en las que continuó con su cometido.

“Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas”, se lee en el mensaje de la madre buscadora.

No se encontraron todos los restos de su hijo Marco Antonio

A pesar de que informó sobre la localización de los restos de su hijo Marco Antonio, Ceci Flores dejó en claro que no han podido recuperar todos huesos, por lo cual continuarán con la búsqueda en la zona antes referida.

“Mínimo yo merecía encontrar el cuerpo completo pero lamentablemente he encontrado huesos dispersos en este lugar (...) creo que los animales le dieron rienda suelta a su instinto y faltan muchísimos restos qué encontrar”, señaló la madre buscadora.

¿Quién es Ceci Flores?

Ceci Flores fue la encargada de crear el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, esto luego de la desaparición forzada de sus dos hijos en la entidad al norte de la República Mexicana.

Desde hace más de siete años, la madre buscadora ha realizado recorridos a pie en búsqueda de los cuerpos de sus hijos, esto con ayuda de otros colectivos que apoyan la causa de personas desaparecidas en México.

Gobernación se reunirá con Ceci Flores y madres buscadoras de Sonora

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