Así fue la balacera en lujosa casa de Lomas de Chapultepec tras intento de robo

Una balacera en Lomas de Chapultepec encendió las alertas en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México (CDMX), este sábado 4 de abril de 2026. Un presunto ladrón fue abatido tras intentar cometer un robo en una lujosa casa de la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras que otro sujeto fue detenido por las autoridades capitalinas.

De acuerdo con los primeros reportes, el intento de asalto ocurrió al interior de un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec. Sin embargo, las autoridades intervinieron a tiempo, aunque la situación terminó con un enfrentamiento armado que dejó a uno de los implicados sin vida. Te contamos los detalles.

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Se registró una balacera en una casa de la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, CDMX

Un guardia de seguridad de Lomas de Chapultepec vio que dos sujetos habían ingresado a una lujosa casa ubicada en la calle Montañas Rocallosas y Paseo de las Palmas. Fue entonces, que solicitó apoyo al número telefónico del cuadrante.

¡Atención!📍 Se reporta una persona fallecida en Montañas Rocallosas y Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx). De acuerdo con los primeros reportes, la persona fue baleada y hay un detenido



📹: Iván Aldama (@IvanAldamaF) pic.twitter.com/ANvcBXPorq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 4, 2026

De inmediato, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX arribaron al lugar y desplegaron un operativo para detener a los ladrones. Al advertir la presencia de los policías, los ladrones salieron corriendo de la casa; sin embargo, uno de ellos abrió fuego en contra de los uniformados.

Autoridades logran abatir a uno de los ladrones en la casa de Lomas de Chapultepec

Esta situación provocó que los policías tuvieran que repelir la agresión, por lo que se desató una balacera que provocó tensión entre los vecinos de la zona. El saldo fue de un ladrón detenido y otro abatido, este último intentó huir a bordo de un vehículo color negro.

En el interior del auto, los elementos de la SSC CDMX hallaron dos armas de fuego cortas, una mochila con herramienta diversa y una caja fuerte.

La zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX correspondientes. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades capitalinas mantienen las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el intento de robo en Lomas de Chapultepec y si hay más personas involucradas.