En México hay más de 132 mil personas desaparecidas; 36% sin datos para su búsqueda

Días después de que una de las madres buscadoras más reconocidas en México, Ceci Flores, informó que localizó los restos de su hijo tras 7 años de búsqueda; este viernes el gobierno de México desglosó la cifra de desaparecidos con una lista que alcanza los 132 mil 534 personas.

La cifra y la reciente información del hallazgo de los restos de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores, muestran que más allá de un número, hay historias de activistas y madres y padres que permanecen durante años en la constante búsqueda de los restos de sus familiares, acompañados de colectivos y luchando por la compañía de las autoridades.

De acuerdo con Amnistía Internacional, en el país se estima que existen alrededor de 200 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México y labores como el llamado Hasta Encontrarte, formado en 2021 en Guanajuato han resultado en la localización de 23 fosas clandestinas y el hallazgo de 203 personas desaparecidas.

Más de 46 mil desaparecidos no cuentan con datos para su búsqueda

La enorme cifra la han puesto en tres grandes categorías, de ellos afirman que al menos 40 mil 308 personas (el 31%) registraron alguna actividad después de que se emitiera la ficha de desaparición, como ir al banco, vacunarse o acudir al Registro Civil.

En el resto de las categorías, el gobierno indicó que 46 mil 742 casos son registros sin datos suficientes, es decir que en la base no cuentan con fecha de nacimiento, apellido, sexo, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos. Indicaron que aunque es muy difícil su búsqueda, Gobernación ha decidido mantenerlos en el registro ante el reclamo de los colectivos.

Además señaló que 43 mil 128 desaparecidos cuentan con datos de identidad y no han registrado actividad; sin embargo de ellos solo 3 mil 869 cuentan con carpetas de investigación abierta, debido a que hasta 2025 las fiscalías no estaban obligadas legalmente a abrirlas.

Desaparecidos por crimen organizado y cárteles

Aunque la cifra de más de 130 mil desaparecidos es consecuencia de décadas de violencia del narcotráfico y los cárteles, el gobierno ha hecho énfasis en que se trata de una cifra mal gestionada sobre la base de datos.

Las desapariciones en México aumentaron después de 2006, cuando México inició su guerra contra los cárteles de la droga. De los desaparecidos, 130 mil 178 datan de 2006 en adelante, mientras que 2 mil 356 son casos antiguos que datan de 1952 a 2005, muchos de ellos vinculados a desapariciones forzadas por agentes estatales.

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