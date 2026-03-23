Se registra balacera en plaza comercial de Coapa, al sur de la CDMX

Una persona murió a quemarropa y cuatro más resultaron heridas, tras una balacera en la plaza comercial ubicada en la colonia Prados Coapa, al cruce de División del Norte y Calzada de Acoxpa, alcaldía Tlalpan.

La balacera habría ocurrido al interior y exterior del Bar Terraza Paraíso después de una disputa. La víctima mortal es un joven de aproximadamente 22 años, quien, además de una herida de bala, presentaba lesiones por arrastre.

En el estacionamiento también se encontraron cuatro hombres heridos, quienes fueron llevados a diferentes hospitales para recibir atención médica especializada.

🚨#AlertaADN



Una persona murió baleada al interior de una plaza comercial ubicada en el cruce de División del Norte y Calzada de Acoxpa, alcaldía Tlalpan pic.twitter.com/6AgKAZN3if — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 23, 2026

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que cuando los elementos llegaron a la escena, el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes.

Destacó que junto a la Fiscalía General de Justicia de la capital trabaja en las investigaciones del caso, recaba entrevistas y analiza las cámaras del lugar, con el objetivo de dar con el o los responsables de este hecho.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC tomaron conocimiento de un reporte de disparos al interior de un bar localizado en la calzada #Acoxpa y la avenida #DivisiónDelNorte, en la colonia #PradosCoapa Tercera Sección, en la alcaldía @TlalpanAl.



En el sitio, un hombre que se… pic.twitter.com/zPCg9YBf9E — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 23, 2026

Servicios de emergencia en plaza comercial de Coapa

Aunque no se registran afectaciones en la movilidad vial, continúa la presencia de los servicios de emergencia en la plaza comercial, la cual permanece cerrada hasta nuevo aviso. Los familiares del joven asesinado ya está en la escena.

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