Luego de los enfrentamientos y la quema de vehículos en Colima que paralizaron la circulación, las autoridades suspendieron clases presenciales en cuatro municipios para hoy martes 26 de mayo.

Los bloqueos se reportaron después de que se realizara un operativo en la zona de Caleras, municipio de Tecomán y zonas aledañas. Los elementos de la Fiscalía General del Estado hacían tareas de investigación cuando fueron agredidos por disparos y repelieron la agresión, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

Colima bajo fuego



Bloqueos, tráileres incendiados y enfrentamientos



Reportan un civil abatido y al menos dos policías heridos en Tecomán



Un tráiler fue impactado por un tren al no alcanzar a frenar pic.twitter.com/NDgo053kuO — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 26, 2026

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¿Qué municipios suspendieron clases en Colima hoy?

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, informó que tras los hechos ocurridos que han complicado la circulación en carreteras, se tomó la decisión de que cuatro municipios tengan clases virtuales.

Los municipios son:

Tecomán

Manzanillo

Armería

Ixtlahuacán

¿Cuántos detenidos hay por el enfrentamiento en Colima?

Los enfrentamientos entre los elementos de seguridad y los delincuentes dejó un saldo de dos elementos de la Fiscalía de Colima heridos, uno de ellos de gravedad, dos agresores muertos, un ciudadano estadounidense, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos.

¿En qué partes de Colima hay quema de vehículos?

Durante este martes los bloqueos continuaron en distintas zonas de Colima. Además se reportaron detonaciones en las comunidades de Cofradía de Juárez y Cerro Ortega, cerca de Michoacán.

#AHORA🚨I La noche de este lunes continúan los reportes de bloqueos, balaceras y actividad criminal en distintas zonas de #Colima.



⚠️Habitantes reportan detonaciones y movilización de grupos armados en las comunidades de Cofradía de Juárez y Cerro de Ortega, pertenecientes al… pic.twitter.com/zWq9IrvQ00 — Josue Aguilar (@josuealeexis) May 26, 2026









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