Elementos de la Fiscalía de Chihuahua detuvieron en el municipio de Allende a Jesús Heriberto R.O, alías El Maro, quien era objeto prioritario en la entidad debido a que se le relaciona como integrante de la Gente Nueva, una célula del Cártel de Sinaloa.

Autoridades decomisaron un automóvil Nissan, línea Máxima y modelos 2000, además de un teléfono celular, todo esto quedó a disposición de las instancias correspondientes.

El arresto se realizó el lunes 25 de mayo en un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano, apoyados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

El Maro Fiscalía de Chihuahua confirma la detención de "El Maro" (Fiscalía de Chihuahua | FB)

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Continúan las detenciones de “Gente Nueva” en Chihuahua

Se trata de la tercera detención de los líderes de dicha facción, ya que en julio del 2026 fue detenido Salvador Humberto “N”, alías El Señor de la V, quien era señalado como la cabeza del grupo delictivo.

En mayo fue trasladado al Cereso No.3 de Ciudad Juárez, debido a que se le atribuyen delitos por distribución de narcóticos y acciones violentas en varios puntos del territorio chihuahuense.

No obstante, en 2022 también fue detenido Joaquín G.P., señalado como el sucesor de José Bryan S.Z, conocido como El 90, quien fue aprehendido años atrás; en aquella detención se le aseguraron drogas como cristal, marihuana, cocaína y armas.

Así opera “Gente Nueva”, célula del Cártel de Sinaloa, en Chihuahua

De acuerdo a investigaciones periodísticas, la facción del Cártel de Sinaloa fue fundada por Niel Salgueiro, mejor conocido como El Flaco, uno de los miembros de Los Salgueiro.

Dicho grupo tomó relevancia entre el año 2000 y 2005 cuando, junto con la facción de Joaquín El Chapo Guzmán, se establecieron en Chihuahua para antagonizar al Cártel de Juárez.

La organización criminal se dedicaba a la distribución de cristal y metanfetamina no sólo en dicho estado, sino en otros del norte del país que colindan con Estados Unidos.

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