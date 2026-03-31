Aparece con vida Carmiña Miroslava Castro; la influencer repostera secuestrada en Culiacán

Luego de varias horas de angustia, las autoridades reportaron que localizaron con vida a Carmiña Miroslava Castro, la influencer repostera que fue secuestrada en Mazatlán, Sinaloa, durante la tarde del domingo 29 de marzo.

La joven de 29 años de edad había sido privada de la libertad por un comando armado que la sacó de su negocio en La Conquista. Te contamos los detalles del caso.

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Localizan con vida a la influencer Carmiña Miroslava

Tras recibir el reporte del secuestro de Carmiña Miroslava Castro, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizarla. La creadora de contenido había sido vista por última vez en su negocio Rosa Dely, ubicado Boulevard Rolando Arjona Amábilis, en Culiacán.

Fue hasta este lunes 30 de marzo, fue confirmada la localización con vida de la joven influencer repostera. Sin embargo, hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las condiciones en las que fue encontrada y si hay personas detenidas.

El caso de Carmiña se suma a una ola de secuestros exprés de empresarios en la capital de Sinaloa. Este mismo lunes 30 de marzo, se reportó el secuestro de un empresario del giro gasolinero quien también fue liberado varias horas después.

¿Qué le pasó a Carmiña Miroslava, influencer secuestrada en Mazatlán?

Carmiña Miroslava Castro Salazar es una joven empresaria, dueña de un negocio de postres y repostería llamado Rosa Dely. La conocida influencer de repostería inauguró su negocio recientemente, apenas en 2024.

El domingo 29 de marzo, alrededor de las 18:00 horas, un comando armado estacionó su vehículo afuera del negocio de Carmiña Miroslava. Hombres armados sacaron a la influencer y la subieron por la fuerza al auto. Después huyeron rumbo a la carretera Los Mochis-Culiacán.

De inmediato, familiares de la creadora de contenido dieron aviso a las autoridades, que iniciaron de inmediato un operativo para localizar a la influencer.