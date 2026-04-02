Del glamour a la cárcel: El caso de la ex reina de la Feria de la Manzana de Puebla detenida por fraude millonario

La historia de la reina de la Feria de la Manzana que pasó del glamour a un proceso penal causó conmoción no solo en Zacatlán, Puebla, sino también en redes sociales. Zaira “N”, quien representó a una de las festividades más emblemáticas del estado, fue detenida por su presunta participación en un fraude millonario.

Aunque, este 1 de abril se confirmó que la ex reina de la famosa feria de Zacatlán enfrentará el proceso en libertad tras pagar una costosa fianza, el caso de la ex reina de belleza sigue causando sorpresa. Te contamos todo lo que se sabe.

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¿Por qué detuvieron a Zaira, la ex reina de la Feria de la Manzana en Zacatlán?

De acuerdo con los reportes policiales, el pasado 31 de marzo de 2026, la ex reina de la edición 60 de la Feria de la Manzana en Zacatlán fue detenida por Agentes de Investigación cuando circulaba por la carretera Interserrana, en la colonia Atlética.

Tras su detención, la ex reina de belleza fue trasladada al Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán, señalada por haber cometido un fraude millonario. Al parecer, Zaira “N”, habría falsificado documentos para adueñarse de un inmueble de alto valor, ubicado en el centro del municipio de Zacatlán.

Acaban de detener a Zaira “N”, exreina de la Feria de la Manzana en Zacatlán, Puebla.



Fue aprehendida por la Fiscalia tras orden de aprehensión en su contra por presunto fraude millonario. Zaira Arroyo Olvera habría participado en la adjudicación de una propiedad con documentos… pic.twitter.com/R79O40AHZM — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 2, 2026

Zaira “N” pagará fianza para seguir su proceso por el delito de fraude en libertad

A pesar de la gravedad de las acusaciones, un juez determinó que la ex reina de la Feria de la Manzana Puebla podrá continuar su proceso en libertad, luego de cubrir una fianza de 100 mil pesos como medida cautelar.

Esto significa que Zaira “N” deberá cumplir con ciertas condiciones legales mientras avanzan las investigaciones.

Zaira “N” fue reina de la Feria de la Manzana en Zacatlán, uno de los Pueblos Mágicos más visitados del estado de Puebla, en la edición 60, que se celebró en el año 2000.