Hombres armados asaltan tianguis artesanal de Taxco y se llevan 2 millones de pesos en oro y plata

Hombres armados asaltaron el Tianguis Artesanal Sindical de la CTM, en Taxco, Guerrero, y se llevaron aproximadamente 2 millones de pesos en joyería de plata y oro, la noche del domingo 15 de marzo.

Los hechos ocurrieron en el negocio ubicado sobre la calle La Palma, en el centro de Taxco de Alarcón, cuando hombres armados ingresaron y amagaron a los dueños para entregar la mercancía.

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¿Qué se sabe del asalto en el tianguis artesanal de Taxco?

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Policía Estatal y una ambulancia, la cual atendió a personas que tuvieron ataques de pánico a consecuencia del asalto.

De acuerdo con los primeros reportes, los hombres llegaron en dos vehículos, portando armas cortas y largas y amenazaron tanto a los encargados como a los visitantes para sustraer piezas de joyería y artesanías elaboradas en oro y plata de varios negocios que conforman el tianguis.

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FGR comienza investigación de asalto

Tras los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) recabaron pruebas e iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Asimismo revisarán cámaras y recabarán testimonios para dar con el paradero de los responsables lo más rápido posible.

Taxco uno de los destinos más turísticos de México

Taxco, Guerrero, es uno de los destinos turísticos más atractivos de Guerrero y cada año recibe a miles de viajeros. Se trata de un pueblo mágico lleno de museos, jardines, parques, balnearios, discotecas, cines, así como festividades, entre ellas la Feria Nacional de la Plata y Semana Santa.

En los últimos años, diversos hechos de violencia han manchado la reputación de Taxco, por lo que tanto comerciantes como habitantes, hacen un llamado a las autoridades a mejorar la seguridad.