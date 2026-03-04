Comienzan los fraudes con boletos del Mundial 2026 y así operan

La expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ha generado una alta demanda de boletos entre aficionados de todo el planeta. Esta situación ha creado una gran oportunidad para que grupos de ciberdelincuentes busquen engañar a quienes desean asegurar su lugar en los estadios, con ofertas aparentemente atractivas que en realidad son fraudes.

Ante la situación, autoridades en México y otros países han emitido advertencias sobre un incremento de estafas digitales vinculadas a la venta de boletos, donde, además del dinero, los datos personales de los usuarios también están en riesgo.

Así operan los fraudes en la venta de boletos para el Mundial 2026

Los fraudes de boletos el Mundial 2026 generalmente tienen un patrón similar: los estafadores crean páginas web y anuncios en redes sociales que imitan con precisión los portales oficiales de venta de la FIFA. Le ponen mucha atención a los detalles, como los logotipos y la tipografía

Al entrar a estos sitios falsos, los usuarios pueden ver supuestas “ofertas exclusivas”, descuentos limitados o accesos anticipados que no existen en las páginas reales. Es entonces cuando se aprovechan de los usuarios, con un engaño de boletos que no existen.

Una vez que la víctima accede a comprar, se le solicita información personal y bancaria en formularios que pueden ser utilizados por los delincuentes para robar identidad o realizar cargos no autorizados. Además de los portales clonados, los estafadores emplean anuncios pagados en redes, enlaces en correos electrónicos trampa y cuentas falsas que redirigen a los compradores a páginas fraudulentas.

Recomendaciones para no caer en fraudes para comprar boletos del Mundial 2026

Para evitar ser víctima de estas estafas, autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan siempre adquirir boletos únicamente a través de los canales oficiales establecidos por la FIFA o sus distribuidores autorizados. Esto incluye verificar que la dirección web coincida exactamente con la de la plataforma oficial y no acceder a enlaces compartidos en correos no solicitados o mensajes de redes sociales.

